Цегельникова (Корнева) Тамара Борисовна
Место рождения
Дата рождения05.02.1926
Дата смерти21.06.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1926
Отец: Корнев Борис Николаевич
Мать: Корнева Лидия Авенировна
Рождение ребёнка
31.01.1948
Рождение ребёнка
05.01.1951
Рождение ребёнка
29.09.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.06.2006