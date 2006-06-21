Цегельникова (Корнева) Тамара Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цегельникова (Корнева) Тамара Борисовна

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Место рождения

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.02.1926

Дата смерти

21.06.2006

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1926

Отец: Корнев Борис Николаевич

Мать: Корнева Лидия Авенировна

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цегельников Василий Герасимович

Рождение ребёнка
05.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цегельников Василий Герасимович

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цегельников Василий Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цегельников Василий Герасимович

Смерть
21.06.2006
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
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