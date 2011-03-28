Житненко (Нихтфинстер) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1924
Дата смерти28.03.2011
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1924
Отец: Нихтфинстер Абраам
Мать: Нихтфинстер Лэя
Рождение ребёнка
09.06.1947
Дочь: Босак Альбина Босак
Отец ребёнка: Житненко Юрий Федорович
Бурятская АССР, г.Улан-Уде
Рождение ребёнка
20.05.1951
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Житненко Юрий Федорович
г. Улан - Удэ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.2011
Улан-Удэ, Россия