Житненко (Нихтфинстер) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житненко (Нихтфинстер) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1924

Дата смерти

28.03.2011

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1924

Отец: Нихтфинстер Абраам

Мать: Нихтфинстер Лэя

Рождение ребёнка
09.06.1947

Дочь: Босак Альбина Босак

Отец ребёнка: Житненко Юрий Федорович

Бурятская АССР, г.Улан-Уде
Рождение ребёнка
20.05.1951

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Житненко Юрий Федорович

г. Улан - Удэ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Житненко Юрий Федорович

Смерть
28.03.2011
Улан-Удэ, Россия
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