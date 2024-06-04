Скрябин Оксен (Оксенко) Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1603
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1603
Отец: Скрябин Афонасий (Офонка) Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1626
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1628
Сын: Скрябин Федор (Фетка) Оксенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1631
Сын: Скрябин Иван (Ивашко) Оксенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1642
Сын: Скрябин Фалалей (Фалелейко) Оксенов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1646