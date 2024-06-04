Скрябин Оксен (Оксенко) Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябин Оксен (Оксенко) Афонасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1603

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1603

Отец: Скрябин Афонасий (Офонка) Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрябин Шумилко Оксенов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1626

Сын: Скрябин Калина Оксенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1628

Сын: Скрябин Федор (Фетка) Оксенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1631

Сын: Скрябин Иван (Ивашко) Оксенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1642

Сын: Скрябин Фалалей (Фалелейко) Оксенов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1646

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