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Ходырев Данило Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754 ст.

Дата смерти

1810 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.

Отец: Ходырев Евдоким Давыдович

Мать: Ходырева Елена Маркеловна

Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Ходырев Агафон Данилович

Мать ребёнка: Ходырева Агрипина Мосеевна

Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Ходырев Кирило Данилович

Мать ребёнка: Ходырева Агрипина Мосеевна

Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Ходырев Нестер Данилович

Мать ребёнка: Ходырева Агрипина Мосеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Агрипина Мосеевна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1810 ст.
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