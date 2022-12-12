Ходырев Данило Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754 ст.
Дата смерти1810 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.
Рождение ребёнка
1780 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Агрипина Мосеевна
Рождение ребёнка
1782 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Агрипина Мосеевна
Рождение ребёнка
1789 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Агрипина Мосеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1810 ст.