Николаев Пётр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1984
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984
Отец: Николаев Евгений Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.2009
Дочь: (Николаева) Полина Петровна
Мать ребёнка: Николаева (Зубрий) Ирина Владимировна
с. Холмогоры Архангельской области
Рождение ребёнка
26.01.2012
Дочь: (Николаева) София Петровна
Мать ребёнка: Николаева (Зубрий) Ирина Владимировна
с. Холмогоры Архангельской области
Рождение ребёнка
16.07.2016
Мать ребёнка: Николаева (Зубрий) Ирина Владимировна
с. Холмогоры Архангельской области