Соломея Степанова
Место рождениядер.Головино
Дата рождения1773
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Степан Емельянович
Мать: Матрона Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Шканов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Шканов Семён Иванович
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Шканов Семён Иванович
Рождение ребёнка
11.03.1805
Отец ребёнка: Шканов Семён Иванович