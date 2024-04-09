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Соломея Степанова

Место рождения

дер.Головино

Дата рождения

1773

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Степан Емельянович

Мать: Матрона Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Шканов Иван Семенович

Отец ребёнка: Шканов Семён Иванович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Шканов Семён Иванович

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Шканов Андрей Семенович

Отец ребёнка: Шканов Семён Иванович

Рождение ребёнка
11.03.1805

Сын: Шканов Ефим Семёнович

Отец ребёнка: Шканов Семён Иванович

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