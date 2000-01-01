Лопатин Евдоким Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти18.12.1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Лопатин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1796
Сын: Лопатин Георгий Евдокимович
Мать ребёнка: ?
д.Шитоева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарапова Стефанида Евдокимовна
Мать ребёнка: ?
Смерть
18.12.1837
д.Шитоева
Причина смерти: Естественная смерть/старость