Лопатин Евдоким Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатин Евдоким Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

18.12.1837

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Лопатин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1796

Сын: Лопатин Георгий Евдокимович

Мать ребёнка: ?

д.Шитоева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарапова Стефанида Евдокимовна

Мать ребёнка: ?

Смерть
18.12.1837
д.Шитоева
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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