Пасечных Василиса Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пасечных Екатерина Фоминична
Отец ребёнка: Пасечных Фома Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пасечных Фома Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пасечных Мария Фоминична
Отец ребёнка: Пасечных Фома Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пасечных Марина Фоминична
Отец ребёнка: Пасечных Фома Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пасечных Фома Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно