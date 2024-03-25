Пасечных Василиса Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасечных Василиса Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сулименко Фёдор Петрович

Мать: Сулименко Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пасечных Екатерина Фоминична

Отец ребёнка: Пасечных Фома Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасечных Николай Фомич

Отец ребёнка: Пасечных Фома Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пасечных Мария Фоминична

Отец ребёнка: Пасечных Фома Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пасечных Марина Фоминична

Отец ребёнка: Пасечных Фома Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасечных Григорий Фомич

Отец ребёнка: Пасечных Фома Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасечных Фома Никитич

Смерть
Неизвестно

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