Улезьков Семен Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизский сказки по слободе Ширяевой (1835)
Рождение ребёнка
15.11.1837 ст.
Мать ребёнка: Улезькова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Улезькова) Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Улезькова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Улезькова) Вера Семеновна
Мать ребёнка: Улезькова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1844 ст.
Мать ребёнка: Улезькова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1847
Сын: Улезьков Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Улезькова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Улезькова) Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Улезькова Надежда Ивановна
Смерть
Неизвестно