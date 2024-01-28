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Улезьков Семен Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Улезьков Михаил Ефимович

Мать: Улезькова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Надежда Ивановна

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизский сказки по слободе Ширяевой (1835)
Рождение ребёнка
15.11.1837 ст.

Сын: Улезьков Иван Семенович

Мать ребёнка: Улезькова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Улезькова) Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Улезькова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Улезькова) Вера Семеновна

Мать ребёнка: Улезькова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
27.04.1844 ст.

Сын: Улезьков Яков Семенович

Мать ребёнка: Улезькова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1847

Сын: Улезьков Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Улезькова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Улезькова) Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Улезькова Надежда Ивановна

Смерть
Неизвестно

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