Дивова (Велишева) Варвара Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Никитична
Отец ребёнка: Дивов Никита Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дивова Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Дивов Никита Яковлевич
Смерть
Неизвестно