Дивова (Велишева) Варвара Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДивова (Велишева) Варвара Кузьминична

Дивова (Велишева) Варвара Кузьминична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Никитична

Отец ребёнка: Дивов Никита Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дивов Никита Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дивова Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Дивов Никита Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close