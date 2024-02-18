Скорлупкин Денис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скорлупкин Владимир
Мать: Скорлупкина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скорлупкина Варвара
Мать ребёнка: Скорлупкина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скорлупкина Вера
Мать ребёнка: Скорлупкина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скорлупкин Иван
Мать ребёнка: Скорлупкина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скорлупкина Наталья