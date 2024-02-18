Скорлупкин Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорлупкин Денис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скорлупкин Владимир

Мать: Скорлупкина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скорлупкина Варвара

Мать ребёнка: Скорлупкина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скорлупкина Вера

Мать ребёнка: Скорлупкина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скорлупкин Иван

Мать ребёнка: Скорлупкина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скорлупкина Наталья

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