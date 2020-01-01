Сочкова Евдокия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Сочков Николай
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Сочков Николай
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Сочков Николай
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Сочков Николай