Сочкова Евдокия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСочкова Евдокия Афанасьева

Сочкова Евдокия Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Сочков Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Сочков Николай

Рождение ребёнка
1833

Сын: Сочков Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Сочков Николай

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Сочков Николай

Рождение ребёнка
1852

Сын: Сочков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Сочков Николай

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