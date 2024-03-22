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Наседкин Иннокентий Данилович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

07.02.1858 ст.

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1858 ст.

Отец: Наседкин Даниил Матвеевич

Мать: Наседкина Анастасия Егоровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.07.1880 ст.

Сын: Наседкин Симеон Иннокентьевич

Мать ребёнка: Наседкина Евдокия Тарасовна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.08.1888 ст.

Сын: Наседкин Августин Иннокентьевич

Мать ребёнка: Наседкина Евдокия Тарасовна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.08.1895 ст.

Сын: Наседкин Фаддей Иннокентьевич

Мать ребёнка: Наседкина Евдокия Тарасовна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наседкина Евдокия Тарасовна

Смерть
1899
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
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