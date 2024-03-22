Наседкин Иннокентий Данилович
Место рождения
Дата рождения07.02.1858 ст.
Дата смерти1899
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1858 ст.
Рождение ребёнка
19.07.1880 ст.
Сын: Наседкин Симеон Иннокентьевич
Мать ребёнка: Наседкина Евдокия Тарасовна
Рождение ребёнка
23.08.1888 ст.
Сын: Наседкин Августин Иннокентьевич
Мать ребёнка: Наседкина Евдокия Тарасовна
Рождение ребёнка
18.08.1895 ст.
Сын: Наседкин Фаддей Иннокентьевич
Мать ребёнка: Наседкина Евдокия Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1899