Förster (Goedicke) Eugenia
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1840
Дата смерти15.02.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1840
Рождение ребёнка
16.01.1864
Отец ребёнка: Фёрстер Карл Матвеевич
Рождение ребёнка
29.01.1865
Дочь: Прове Евгения Карловна
Отец ребёнка: Фёрстер Карл Матвеевич
Рождение ребёнка
12.05.1867
Отец ребёнка: Фёрстер Карл Матвеевич
Рождение ребёнка
03.01.1870
Дочь: Кайзер Ида Карловна
Отец ребёнка: Фёрстер Карл Матвеевич
Рождение ребёнка
12.02.1873
Отец ребёнка: Фёрстер Карл Матвеевич
Рождение ребёнка
07.05.1877
Дочь: Андре Луиза Карловна
Отец ребёнка: Фёрстер Карл Матвеевич
Konstanz, BW Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.02.1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург