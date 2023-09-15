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Förster (Goedicke) Eugenia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1840

Дата смерти

15.02.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1840

Отец: Гёдике Андрей (Готлиб-Даниил-Андрей) Степанович

Мать: Гёдике Эмилия (Луиза) Фридерика

Рождение ребёнка
16.01.1864

Сын: Ферстер Роберт Карлович

Отец ребёнка: Фёрстер Карл Матвеевич

Рождение ребёнка
29.01.1865

Дочь: Прове Евгения Карловна

Отец ребёнка: Фёрстер Карл Матвеевич

Рождение ребёнка
12.05.1867

Сын: Ферстер Карл Карлович

Отец ребёнка: Фёрстер Карл Матвеевич

Рождение ребёнка
03.01.1870

Дочь: Кайзер Ида Карловна

Отец ребёнка: Фёрстер Карл Матвеевич

Рождение ребёнка
12.02.1873

Сын: Ферстер Рихард Карлович

Отец ребёнка: Фёрстер Карл Матвеевич

Рождение ребёнка
07.05.1877

Дочь: Андре Луиза Карловна

Отец ребёнка: Фёрстер Карл Матвеевич

Konstanz, BW Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.02.1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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