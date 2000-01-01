Хурсевич Авдотья Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Хурсевич Моисей Федоров
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Хурсевич Моисей Федоров
Рождение ребёнка
1792
Сын: Хурсевич Григорий Моисеев
Отец ребёнка: Хурсевич Моисей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Королях, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно