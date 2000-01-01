Хурсевич Авдотья Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хурсевич Авдотья Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Хурсевич Трофим Моисеев

Отец ребёнка: Хурсевич Моисей Федоров

Рождение ребёнка
1787

Сын: Хурсевич Осип Моисеев

Отец ребёнка: Хурсевич Моисей Федоров

Рождение ребёнка
1792

Сын: Хурсевич Григорий Моисеев

Отец ребёнка: Хурсевич Моисей Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хурсевич Моисей Федоров

Место жительства
Неизвестно
деревня Королях, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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