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Дарья Дементьева

Место рождения

Федосеиха, Бежецкий, Тверская. Russia

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

1777

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Федосеиха, Бежецкий, Тверская. Russia
Рождение ребёнка
19.09.1751

Сын: Сергей Автономов

Отец ребёнка: Автамон Никанов

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Автономов Николай

Отец ребёнка: Автамон Никанов

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Василиса Автомонова

Отец ребёнка: Автамон Никанов

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1777
Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
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