Дарья Дементьева
Место рожденияФедосеиха, Бежецкий, Тверская. Russia
Дата рожденияОколо 1735
Дата смерти1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.09.1751
Сын: Сергей Автономов
Отец ребёнка: Автамон Никанов
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Автономов Николай
Отец ребёнка: Автамон Никанов
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Василиса Автомонова
Отец ребёнка: Автамон Никанов
Смерть
1777