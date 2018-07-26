Фомичева Алла Маеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичева Алла Маеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1945

Дата смерти

26.07.2018

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1945

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гольдер Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
20.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомичев Юрий Семёнович

Ногинск, Богородский, Московская область
Смерть
26.07.2018
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