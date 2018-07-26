Фомичева Алла Маеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1945
Дата смерти26.07.2018
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1945
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Гольдер Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
20.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фомичев Юрий Семёнович
Ногинск, Богородский, Московская область
Смерть
26.07.2018