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Бояндин Евгений Геннадиевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

20.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1974

Отец: Бояндин Геннадий Фатеевич

Мать: Егорова Ирина Глебовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипанова Ирина Викторовна

Рождение ребёнка
20.06.2004

Сын: Бояндин Никита Евгеньевич

Мать ребёнка: Антипанова Ирина Викторовна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
12.12.2009

Сын: Бояндин Ярослав Евгеньевич

Мать ребёнка: Антипанова Ирина Викторовна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

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