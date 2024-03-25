Бояндин Евгений Геннадиевич
Место рождения
Дата рождения20.06.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1974
Отец: Бояндин Геннадий Фатеевич
Мать: Егорова Ирина Глебовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.2004
Сын: Бояндин Никита Евгеньевич
Мать ребёнка: Антипанова Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
12.12.2009
Сын: Бояндин Ярослав Евгеньевич
Мать ребёнка: Антипанова Ирина Викторовна