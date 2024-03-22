Грибанов Николай Семенов
Место рождения
Дата рождения1893 ст.
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Рождение ребёнка
24.07.1918 ст.
Сын: Грибанов Борис Николаевич
Мать ребёнка: Грибанова Анна Ефимова
Конобеево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
05.09.1918
Жена: Грибанова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
17.03.1926
Сын: Грибанов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Грибанова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
16.09.1929
Дочь: Худенко Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Грибанова Анна Ефимова
Смерть
1941