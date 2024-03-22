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Грибанов Николай Семенов

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Место рождения

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.07.1918 ст.

Сын: Грибанов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Грибанова Анна Ефимова

Конобеево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
05.09.1918

Жена: Грибанова Анна Ефимова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.03.1926

Сын: Грибанов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Грибанова Анна Ефимова

Клишева, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.09.1929

Дочь: Худенко Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Грибанова Анна Ефимова

Клишева, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
1941
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
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