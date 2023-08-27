Бондарь Максим Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарь Максим Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондарь Виталий Николаевич

Мать: Бондарь Юлия

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