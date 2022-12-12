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Лопаткина Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1902

Дата смерти

20.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1927

Сын: Лопаткин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Лопаткин Алексей

Расторопово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.05.1931

Сын: Лопаткин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Лопаткин Алексей

Расторопово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопаткин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Лопаткин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никольская Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Лопаткин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопаткина Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Лопаткин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопаткин Алексей

Смерть
20.07.1987
Расторопово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
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