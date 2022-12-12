Лопаткина Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1902
Дата смерти20.07.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1927
Сын: Лопаткин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Лопаткин Алексей
Рождение ребёнка
16.05.1931
Сын: Лопаткин Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Лопаткин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопаткин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Лопаткин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никольская Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Лопаткин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопаткина Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Лопаткин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лопаткин Алексей
Смерть
20.07.1987