Колодкина Нинель Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения29.08.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1946
Рождение ребёнка
02.10.1970
Дочь: Ханьжина Жанна Юрьевна
Отец ребёнка: Ханьжин Юрий Александрович
Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
30.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нестеров Владимир Александрович
Рождение ребёнка
09.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нестеров Владимир Александрович