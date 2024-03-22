Колодкина Нинель Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодкина Нинель Евгеньевна

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Место рождения

Закомалдино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

29.08.1946

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

1970 г.р.
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Добавил:

ЖХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1946

Отец: Колодкин Евгений Васильевич

Мать: Лушникова Елизавета Сергеевна

Закомалдино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
02.10.1970

Дочь: Ханьжина Жанна Юрьевна

Отец ребёнка: Ханьжин Юрий Александрович

Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
30.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Владимир Александрович

Рождение ребёнка
09.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Владимир Александрович

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