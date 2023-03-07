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Сыкчин Михаил Силиверстов

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Место рождения

поч. Зубаревский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1677 г.р.

Мать

Около 1675 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Сыкчин Селиверт (Селиван) Власов

Мать: Сыкчина Авдотья Лукина

поч. Зубаревский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Зубаревский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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