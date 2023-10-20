Борисова Христина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Сын: Борисов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Борисов Николай Семёнович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Борисов Николай Семёнович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Борисов Николай Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно