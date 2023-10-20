Борисова Христина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Христина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Борисов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Борисов Николай Семёнович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Борисов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Борисов Николай Семёнович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Борисов Николай Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Николай Семёнович

Смерть
Неизвестно
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