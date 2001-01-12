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Чураков Павел Сергеевич

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Место рождения

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.2001

Отец: Чураков Сергей Аркадьевич

Мать: Чуракова Елена Вячеслововна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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