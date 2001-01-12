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Чураков Павел Сергеевич
Чураков Павел Сергеевич
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Место рождения
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
12.01.2001
Пол
Мужской
Отец
Чураков Сергей Аркадьевич
1968 г.р.
Мать
Чуракова (Двугрошева) Елена Вячеслововна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.2001
Отец:
Чураков Сергей Аркадьевич
Мать:
Чуракова Елена Вячеслововна
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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