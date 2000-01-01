Гизатуллин Кабир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гизатуллин Кабир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1987

Дочь: Гузель

Мать ребёнка: Сария

Рождение ребёнка
01.07.1991

Дочь: Галия

Мать ребёнка: Сария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сария

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