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Гизатуллин Кабир
Гизатуллин Кабир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.02.1951
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Валишина) Сария
1952 г.р.
Дети
(Гизатуллина) Гузель
1987 г.р.
(Гизатуллина) Галия
1991 г.р.
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1987
Дочь:
Гузель
Мать ребёнка:
Сария
Рождение ребёнка
01.07.1991
Дочь:
Галия
Мать ребёнка:
Сария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Сария
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