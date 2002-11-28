Клюкин Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкин Алексей Александрович

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Место рождения

Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.

Дата рождения

28.09.1947

Дата смерти

28.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1947

Отец: Клюкин Александр Артëмович

Мать: Клюкина Анна Ивановна

Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
09.11.1970

Сын: Клюкин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Клюкина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
17.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкина Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюкина Валентина Александровна

Смерть
28.11.2002
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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