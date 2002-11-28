Клюкин Алексей Александрович
Место рожденияБочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Дата рождения28.09.1947
Дата смерти28.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1947
Отец: Клюкин Александр Артëмович
Мать: Клюкина Анна Ивановна
Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
09.11.1970
Сын: Клюкин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Клюкина Валентина Александровна
Рождение ребёнка
17.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клюкина Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.2002
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область