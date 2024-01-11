Тайцан Халиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тайцан Халиль

Место рождения

д.Малое Рыбушкино Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксянов Тайцин

Мать: Шамшия

д.Малое Рыбушкино Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1916

Сын: Тайцунов Жафер

Мать ребёнка: не указана

д.Малое Рыбушкино Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1918

Сын: Тайценов Хамзя

Мать ребёнка: не указана

д.Малое Рыбушкино Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тайценов Исхак

Мать ребёнка: не указана

Малое Рыбушкино Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тайценов Бяшар

Мать ребёнка: не указана

д.Малое Рыбушкино Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халилов Сафа

Мать ребёнка: не указана

Малое Рыбушкино, Нижегородская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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