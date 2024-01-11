Тайцан Халиль
Место рожденияд.Малое Рыбушкино Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксянов Тайцин
Мать: Шамшия
д.Малое Рыбушкино Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1916
Сын: Тайцунов Жафер
д.Малое Рыбушкино Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1918
Сын: Тайценов Хамзя
д.Малое Рыбушкино Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тайценов Исхак
Малое Рыбушкино Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тайценов Бяшар
д.Малое Рыбушкино Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халилов Сафа
Малое Рыбушкино, Нижегородская область, Россия
Смерть
Неизвестно