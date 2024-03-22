Марченко (Бирюк) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
18.10.1904
Дочь: Анна Флоровна
Отец ребёнка: Марченко Флор Васильевич
Рождение ребёнка
26.03.1906
Отец ребёнка: Марченко Флор Васильевич
Рождение ребёнка
02.05.1912
Дочь: Мария Флоровна
Отец ребёнка: Марченко Флор Васильевич
Рождение ребёнка
25.07.1914
Отец ребёнка: Марченко Флор Васильевич
Рождение ребёнка
16.06.1916
Дочь: Зиновия Флоровна
Отец ребёнка: Марченко Флор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно