Марченко (Бирюк) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Бирюк) Мария Михайловна

Место рождения

Сумы, Сумська область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Сумы, Сумська область
Рождение ребёнка
18.10.1904

Дочь: Анна Флоровна

Отец ребёнка: Марченко Флор Васильевич

Верхнее Песчаное, Сумська область
Рождение ребёнка
26.03.1906

Сын: Марченко Степан Флорович

Отец ребёнка: Марченко Флор Васильевич

Верхнее Песчаное, Сумська область
Рождение ребёнка
02.05.1912

Дочь: Мария Флоровна

Отец ребёнка: Марченко Флор Васильевич

Верхнее Песчаное, Сумська область
Рождение ребёнка
25.07.1914

Сын: Марченко Иван Флорович

Отец ребёнка: Марченко Флор Васильевич

Верхнее Песчаное, Сумська область
Рождение ребёнка
16.06.1916

Дочь: Зиновия Флоровна

Отец ребёнка: Марченко Флор Васильевич

Верхнее Песчаное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Флор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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