Таса (Соколова) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таса (Соколова) Светлана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1964

Дата смерти

06.04.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Сергей Львович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.04.2014
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