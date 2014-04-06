Таса (Соколова) Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1964
Дата смерти06.04.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миронов Сергей Львович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.04.2014