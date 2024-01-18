(Ивушкина) Анастасия Харлампьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ивушкина) Анастасия Харлампьевна

(Ивушкина) Анастасия Харлампьевна

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино

Дата рождения

18.09.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1870

Отец: Ивушкин Харлампий Архипович

Мать: Ивушкина Васса Акимовна (Екимовна, Акамовна)

Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close