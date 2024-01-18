(Ивушкина) Анастасия Харлампьевна
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Дата рождения18.09.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1870
Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино