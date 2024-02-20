Мамсурова (Туганова) Фатимат (Дзибушка) Касполатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Туганов Касполат
Мать: Туганова Госагура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамсуров Дзигута
Отец ребёнка: Мамсуров Кудайнат Дударукоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамсуров Казбек
Отец ребёнка: Мамсуров Кудайнат Дударукоевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965