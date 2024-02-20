Мамсурова (Туганова) Фатимат (Дзибушка) Касполатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсурова (Туганова) Фатимат (Дзибушка) Касполатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Туганов Касполат

Мать: Туганова Госагура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамсуров Дзигута

Отец ребёнка: Мамсуров Кудайнат Дударукоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамсуров Казбек

Отец ребёнка: Мамсуров Кудайнат Дударукоевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамсуров Кудайнат Дударукоевич

Смерть
1965
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