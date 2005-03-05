Винюкова (Архипова) Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения23.02.1934
Дата смерти05.03.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1934
Отец: Архипов Петр Михайлович
Мать: Архипова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1970
Дочь: Казакова Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Винюков Дмитрий Петрович
Казахстан, город Павлодар
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.2005
Казахстан, город Павлодар