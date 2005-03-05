Винюкова (Архипова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винюкова (Архипова) Валентина Петровна

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Место рождения

Вознесенье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

23.02.1934

Дата смерти

05.03.2005

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1934

Отец: Архипов Петр Михайлович

Мать: Архипова Вера Ивановна

Вознесенье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.07.1970

Дочь: Казакова Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Винюков Дмитрий Петрович

Казахстан, город Павлодар
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винюков Дмитрий Петрович

Смерть
05.03.2005
Казахстан, город Павлодар
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