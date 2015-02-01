Соколов Рашить Фатекович
Место рожденияг.Иваново
Дата рождения11.07.1938
Дата смерти01.02.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1938
Отец: Соколов Фатех
Мать: Соколова Айша
г.Иваново
Рождение ребёнка
17.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Иваново
Рождение ребёнка
17.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г Иваново
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
Закончил ивановский индустриальный техникум , Закончил Горьковский институт
Смерть
01.02.2015
г Иваново
Похороны
Неизвестно
г. Иваново , Богородское кладбище