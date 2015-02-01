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Соколов Рашить Фатекович

Место рождения

г.Иваново

Дата рождения

11.07.1938

Дата смерти

01.02.2015

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1938

Отец: Соколов Фатех

Мать: Соколова Айша

г.Иваново
Рождение ребёнка
17.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Иваново
Рождение ребёнка
17.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г Иваново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Образование
Неизвестно
Закончил ивановский индустриальный техникум , Закончил Горьковский институт
Смерть
01.02.2015
г Иваново
Похороны
Неизвестно
г. Иваново , Богородское кладбище
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