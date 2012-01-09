Колмогоров Василий Яковлевич
Место рожденияс Старопестерево
Дата рождения15.03.1928
Дата смерти09.01.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1928
с Старопестерево
Рождение ребёнка
17.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селиверстова Александра Дмитриевна
Старопестерево
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
08.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селиверстова Александра Дмитриевна
с Старопестерево
Смерть
09.01.2012
д. Сабурово, Красногорского района, Московской области