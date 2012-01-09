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Колмогоров Василий Яковлевич

Место рождения

с Старопестерево

Дата рождения

15.03.1928

Дата смерти

09.01.2012

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
15.03.1928

Отец: Колмогоров Яков Васильевич

Мать: Колмогорова Агафья Семеновна

с Старопестерево
Рождение ребёнка
17.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селиверстова Александра Дмитриевна

Старопестерево
Бракосочетание
1953

Жена: Селиверстова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селиверстова Александра Дмитриевна

с Старопестерево
Смерть
09.01.2012
д. Сабурово, Красногорского района, Московской области
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