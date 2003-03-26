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Вершинин Фёдор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1952

Дата смерти

26.03.2003

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1954 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1952

Отец: Вершинин Иван Андреевич

Мать: Вершинина Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
24.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Зоя Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Зоя Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Зоя Петровна

Смерть
26.03.2003
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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