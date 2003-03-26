Вершинин Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1952
Дата смерти26.03.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1952
Рождение ребёнка
24.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вершинина Зоя Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вершинина Зоя Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вершинина Зоя Петровна
Смерть
26.03.2003
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область