Котурбач Роман Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котурбач Роман Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котурбач Павел

Мать: Красненькая Мария Ивановна

Рождение ребёнка
04.05.?

Сын: Котурбач Павел Романович

Мать ребёнка: Кожина Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котурбач Александр Романович

Мать ребёнка: Кожина Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котурбач Роман Романович

Мать ребёнка: Кожина Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котурбач Михаил Романович

Мать ребёнка: Кожина Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котурбач Андрей Романович

Мать ребёнка: Кожина Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котурбач Юрий Романович

Мать ребёнка: Кожина Таисия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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