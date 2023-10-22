Котурбач Роман Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котурбач Павел
Рождение ребёнка
04.05.?
Мать ребёнка: Кожина Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котурбач Александр Романович
Мать ребёнка: Кожина Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кожина Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котурбач Михаил Романович
Мать ребёнка: Кожина Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котурбач Андрей Романович
Мать ребёнка: Кожина Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кожина Таисия Михайловна
Смерть
Неизвестно