Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена

Место рождения

д. Большой Евлаш, с\\с Русские Краи, Кировской области

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Большой Евлаш, с\\с Русские Краи, Кировской области
Рождение ребёнка
29.07.1922

Дочь: Макарова Мария Демидовна

Отец ребёнка: Демид

д. Большой Евлаш, с\\с Русские Краи, Кировской области
Рождение ребёнка
22.07.1927

Дочь: Макарова Валентина Демидовна

Отец ребёнка: Демид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Демид

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