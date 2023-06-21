Аграфена
Место рожденияд. Большой Евлаш, с\\с Русские Краи, Кировской области
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
д. Большой Евлаш, с\\с Русские Краи, Кировской области
Рождение ребёнка
29.07.1922
Дочь: Макарова Мария Демидовна
Отец ребёнка: Демид
д. Большой Евлаш, с\\с Русские Краи, Кировской области
Рождение ребёнка
22.07.1927
Дочь: Макарова Валентина Демидовна
Отец ребёнка: Демид