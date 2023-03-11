Фомичев Спиридон Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичев Спиридон Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

01.05.1907 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1841 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1890 ст.

Сын: Фомичев Тимофей Спиридонович

Мать ребёнка: Фомичева Дарья Никитовна

Лаптево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомичева Дарья Никитовна

Смерть
01.05.1907 ст.
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