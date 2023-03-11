Фомичев Спиридон Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти01.05.1907 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1890 ст.
Сын: Фомичев Тимофей Спиридонович
Мать ребёнка: Фомичева Дарья Никитовна
Лаптево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомичева Дарья Никитовна
Смерть
01.05.1907 ст.