Горященко Вера Павловна
Место рождения
Дата рождения12.08.1927
Дата смерти12.11.2012
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1927
Рождение ребёнка
26.09.1951
Дочь: Крахмалева Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Крахмалев Виктор Михайлович
Село Яйсан в Мартукском районе Актюбинской области Казахстан
Рождение ребёнка
01.01.1961
Дочь: Крахмалева Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Крахмалев Виктор Михайлович
Село Яйсан в Мартукском районе Актюбинской области Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крахмалева Наталья
Отец ребёнка: Крахмалев Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.2012