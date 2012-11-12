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Горященко Вера Павловна

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

12.08.1927

Дата смерти

12.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1927

Отец: Горященко Павел Лукъянович

Мать: Смолина Маруся Ивановна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
26.09.1951

Дочь: Крахмалева Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Крахмалев Виктор Михайлович

Село Яйсан в Мартукском районе Актюбинской области Казахстан
Рождение ребёнка
01.01.1961

Дочь: Крахмалева Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Крахмалев Виктор Михайлович

Село Яйсан в Мартукском районе Актюбинской области Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крахмалева Наталья

Отец ребёнка: Крахмалев Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крахмалев Виктор Михайлович

Смерть
12.11.2012
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