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Астраханцов Федор Васильев

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Место рождения

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Астраханцев Василий Андреев

Мать: Астраханцова Афросинья Парфенова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Агафья Федорова

Мать ребёнка: Астраханцова Ирина Афонасьева

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Астраханцов Ермило Федоров

Мать ребёнка: Астраханцова Ирина Афонасьева

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Акилина Федорова

Мать ребёнка: Астраханцова Ирина Афонасьева

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Астраханцов Григорий Федоров

Мать ребёнка: Астраханцова Ирина Афонасьева

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Астраханцов Кондратий Федоров

Мать ребёнка: Астраханцова Ирина Афонасьева

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Астраханцов Мефодий (Нефед) Федоров

Мать ребёнка: Астраханцова Ирина Афонасьева

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Парасковья Федорова

Мать ребёнка: Астраханцова Ирина Афонасьева

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Ирина Афонасьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1812
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