Астраханцов Федор Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Агафья Федорова
Мать ребёнка: Астраханцова Ирина Афонасьева
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Астраханцов Ермило Федоров
Мать ребёнка: Астраханцова Ирина Афонасьева
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Акилина Федорова
Мать ребёнка: Астраханцова Ирина Афонасьева
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Астраханцов Григорий Федоров
Мать ребёнка: Астраханцова Ирина Афонасьева
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Астраханцов Кондратий Федоров
Мать ребёнка: Астраханцова Ирина Афонасьева
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Астраханцов Мефодий (Нефед) Федоров
Мать ребёнка: Астраханцова Ирина Афонасьева
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Парасковья Федорова
Мать ребёнка: Астраханцова Ирина Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812