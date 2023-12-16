(Шевченко) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.03.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно