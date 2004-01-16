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Зюрнин Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1931

Дата смерти

16.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1931

Отец: Зюрнин Николай

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
12.07.1956

Дочь: Зюрнина Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Бочкарёва Вера Никифоровна

Нижний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1960

Сын: Зюрнин Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Бочкарёва Вера Никифоровна

Смерть
16.01.2004
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