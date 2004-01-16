Зюрнин Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1931
Дата смерти16.01.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1931
Отец: Зюрнин Николай
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
12.07.1956
Дочь: Зюрнина Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Бочкарёва Вера Никифоровна
Нижний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1960
Сын: Зюрнин Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Бочкарёва Вера Никифоровна
Смерть
16.01.2004