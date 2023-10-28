Баруздина Галина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Баруздина Галина

Автор
ИБ
Бугров И.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Баруздин Владимир ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Баруздин Алексей Владимирович30.08.1973 г.р.
Баруздин Григорий ВладимировичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баруздин Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Баруздин Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баруздин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
30.08.1973

Сын: Баруздин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Баруздин Владимир Иванович

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