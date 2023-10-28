Баруздина Галина
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Баруздин Владимир ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Баруздин Алексей Владимирович30.08.1973 г.р.
Баруздин Григорий ВладимировичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баруздин Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Баруздин Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1973
Сын: Баруздин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Баруздин Владимир Иванович