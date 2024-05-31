Грачева Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти?.08.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грачев Семен
В 1960 году Татьяна и Семен развелись
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Грачев Семен
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Грачев Семен
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Грачева Анна Семеновна
Отец ребёнка: Грачев Семен
Рождение ребёнка
1937
Сын: Грачев Владимир Семенович
Отец ребёнка: Грачев Семен
Рождение ребёнка
1939
Сын: Грачев Анатолий Семенович
Отец ребёнка: Грачев Семен
Рождение ребёнка
10.05.1942
Дочь: Грачева Людмила Семеновна
Отец ребёнка: Грачев Семен
Смерть
?.08.1965