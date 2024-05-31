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Грачева Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.08.1965

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грачев Семен

В 1960 году Татьяна и Семен развелись
Рождение ребёнка
1930

Сын: Грачев Семен Семенович

Отец ребёнка: Грачев Семен

Рождение ребёнка
1933

Сын: Грачев Алексей Семенович

Отец ребёнка: Грачев Семен

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Грачева Анна Семеновна

Отец ребёнка: Грачев Семен

Рождение ребёнка
1937

Сын: Грачев Владимир Семенович

Отец ребёнка: Грачев Семен

Рождение ребёнка
1939

Сын: Грачев Анатолий Семенович

Отец ребёнка: Грачев Семен

Рождение ребёнка
10.05.1942

Дочь: Грачева Людмила Семеновна

Отец ребёнка: Грачев Семен

Смерть
?.08.1965

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