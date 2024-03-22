Смирнов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти1978
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Смирнов Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1949
Мать ребёнка: Смирнова Мирия Васильевна
Рождение ребёнка
09.06.1952
Дочь: Смирнова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Мирия Васильевна
Рождение ребёнка
22.06.1953
Дочь: Тарасевич Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Мирия Васильевна
Дуниловичи, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1957
Дочь: Смирнова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Мирия Васильевна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Смирнов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова Мирия Васильевна
Рождение ребёнка
29.02.1964
Сын: Смирнов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова Мирия Васильевна
Рождение ребёнка
04.07.1966
Дочь: Никитина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Мирия Васильевна
Смерть
1978