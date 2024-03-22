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Смирнов Николай Иванович

Место рождения

Качаново, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Смирнов Иван Иванович

Мать: Смирнова Мария Михайловна

Качаново, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.05.1949

Сын: Смирнов Борис Никалаевич

Мать ребёнка: Смирнова Мирия Васильевна

Рождение ребёнка
09.06.1952

Дочь: Смирнова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Мирия Васильевна

Рождение ребёнка
22.06.1953

Дочь: Тарасевич Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Мирия Васильевна

Дуниловичи, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1957

Дочь: Смирнова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Мирия Васильевна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Смирнов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Мирия Васильевна

Рождение ребёнка
29.02.1964

Сын: Смирнов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Мирия Васильевна

Рождение ребёнка
04.07.1966

Дочь: Никитина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Мирия Васильевна

Смерть
1978
Качаново, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
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