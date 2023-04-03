Gren Arvo — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGren Arvo

Gren Arvo

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Gren Karl Hjalmar

Мать: Gren Amanda

Смерть
1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close