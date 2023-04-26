Кравчук Владимир
Место рожденияСело Белая Церковь под Киевом
Дата рождения10.09.1924
Дата смерти03.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1924
Отец: Кравчук Савелий
Мать: Кравчук Дарья
Село Белая Церковь под Киевом
1922 по факту
Рождение ребёнка
07.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кравчук Христина (Катя)
Сочи
Рождение ребёнка
16.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кравчук Христина (Катя)
Сочи
Рождение ребёнка
30.09.1958
Дочь: Кравчук Ольга
Мать ребёнка: Кравчук Христина (Катя)
Сочи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравчук Христина (Катя)
Смерть
03.08.1979
Сочи