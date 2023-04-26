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Кравчук Владимир

Место рождения

Село Белая Церковь под Киевом

Дата рождения

10.09.1924

Дата смерти

03.08.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

1880 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1924

Отец: Кравчук Савелий

Мать: Кравчук Дарья

Село Белая Церковь под Киевом
1922 по факту
Рождение ребёнка
07.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравчук Христина (Катя)

Сочи
Рождение ребёнка
16.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравчук Христина (Катя)

Сочи
Рождение ребёнка
30.09.1958

Дочь: Кравчук Ольга

Мать ребёнка: Кравчук Христина (Катя)

Сочи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравчук Христина (Катя)

Смерть
03.08.1979
Сочи
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