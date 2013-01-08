Литовченко Владислав Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 25.09.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение
08.01.2013
Отец: Дмитрий
Мать: Литовченко Диана
Рождение ребёнка
Около 13.05.?
Дочь: Литовченко-Гюрза Юлианна Владиславовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гюрза Дарина Георгиевна