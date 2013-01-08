Литовченко Владислав Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литовченко Владислав Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 25.09.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение
08.01.2013

Отец: Дмитрий

Мать: Литовченко Диана

Рождение ребёнка
Около 13.05.?

Дочь: Литовченко-Гюрза Юлианна Владиславовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гюрза Дарина Георгиевна

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