Ирина Васильева
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Федосья Семенова
Отец ребёнка: Семён (Славка) (Ермошкин
Рождение ребёнка
1784
Сын: Осип Семёнов
Отец ребёнка: Семён (Славка) (Ермошкин
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Софья Семёнова
Отец ребёнка: Семён (Славка) (Ермошкин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно