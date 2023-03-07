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Ирина Васильева

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Федосья Семенова

Отец ребёнка: Семён (Славка) (Ермошкин

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Осип Семёнов

Отец ребёнка: Семён (Славка) (Ермошкин

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Софья Семёнова

Отец ребёнка: Семён (Славка) (Ермошкин

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён (Славка) (Ермошкин

Смерть
Неизвестно
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